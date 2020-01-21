Bakan Koca, Editör Masası'na konuk olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
21.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:36
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Koca, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Koca'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından (@anadoluajansi) da anlık takip edilebilecek.
Kaynak: AA
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