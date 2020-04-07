Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz...
Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak.
07.04.2020 20:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:21
Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorsa verebilir. Satış asla söz konusu değil. Vatandaşımıza ücretsiz maske konusunda yoğun bir gayret içindeyiz". - ANKARA
Kaynak: İHA