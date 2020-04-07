Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz... Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak.

Bakan Koca: "Eczanelerde maske satışı para ile Cumhurbaşkanımızın net ifadesiyle satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorsa verebilir. Satış asla söz konusu değil. Vatandaşımıza ücretsiz maske konusunda yoğun bir gayret içindeyiz". - ANKARA

Kaynak: İHA