Bakan Koca Duyurdu: İstanbul'da DSÖ Ofisi Açılıyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge yapılan görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge yapılan görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada İstanbul'a DSÖ ofisi açılıyor haberi verildi. Detayları sizler için bir araya getirdik.

DSÖ, İstanbul'a Ofis Açıyor! Ortak Basın Açıklaması Yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"İnsani ve sağlık acil durumlarına hazırlık DSÖ ofisini hızla İstanbul'da hayata geçiriyoruz. Ofisin kurulmasına ilişkin nihai anlaşma biraz sonra imzalanacak olup, ofisin en kısa sürede faaliyete başlamasını planlıyoruz. Acil durumları önleme, hazırlık, risk yönetimi ve kapasite geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek olan bu ofisin İstanbul'da açılması, ülkemizi uluslararası bir merkez haline getirecektir."

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kısıtlamanın kakması sonrası ilk seyahatimi Türkiye'ye gerçekleştirdim. Covid-19 sonrası döneme başlıyoruz. Türk halkına pandemiye karşı verdikleri yanıt ve dayanışma için içten takdir ve saygılarımı sunmak isterim. Pandemi henüz sona ermemiştir. Çalışmalarımızda bizler son derece hazırlıklı olmak zorundayız. Çalışmalarımızı bu yönde en yüksek seviyede ilerletmek zorundayız. "

Yapılan ortak basın açıklamasını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Sayın Dr. Hans Kluge'nin Bakanlığımızı ziyaretinin ardından ortak basın açıklamamız. https://t.co/IPhi0BSwWF

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020

Vaka Sayısı Kaç Oldu?

8 Temmuz itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 208.938 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.282'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 1.172 toplam entübe hasta sayısının ise 406 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 187.511 olarak açıklandı.

Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/kfXdBmpiqY

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 8, 2020

Kaynak: Tamindir