Bakan Koca: "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor"
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Bakan Koca: "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor"

Bakan Koca: 'Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini paylaştı. Bakan Koca, "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan güncel insidans haritasına göre illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78, Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.

(Utku Şimşek/ İHA)

Bakan Koca: 'Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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