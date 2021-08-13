Bakan Koca: Düşük riskli il sayımız 22'ye yükseldi (2)

'EN AZ 1 DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANI YÜZDE 70'İ GEÇTİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada aşılama programının başarıyla sürdüğünü belirterek, "18 yaş ve üstü nüfusun, en az bir doz aşı yaptıranların oranı yüzde 70'i geçti.