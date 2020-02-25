Bakan Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır"
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Bakan Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır"

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

25.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:43
Bakan Koca:

Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)

Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır."

Koca: "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı."

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Bakan Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır"
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