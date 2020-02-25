Bakan Koca: "Dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır"
Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Sağlık Bakanlığı Toplantı Salonu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısı ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
Bakan Koca: "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır."
Koca: "(İran'dan gelen uçak) Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı."
Kaynak: AA