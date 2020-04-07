Bakan Koca: "Dünya sağlık alt yapısı olan hatta Avrupa ülkelerinden nüfusa göre en az iki kat... Bakan Koca: "Dünya sağlık alt yapısı olan hatta Avrupa ülkelerinden nüfusa göre en az iki kat solunum cihazı olan ülkeyiz.

Bakan Koca: "Dünya sağlık alt yapısı olan hatta Avrupa ülkelerinden nüfusa göre en az iki kat solunum cihazı olan ülkeyiz. Bizim dünyada örneği olmadığı şekilde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum." - ANKARA Kaynak: İHA