Bakan Koca: Dünkü tablo, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle yüzleştirdi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun" ifadesini kullandı. Koca ayrıca, 'Kontrollü sosyal hayat, maske + mesafe' ifadesinin yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Kaynak: DHA