Son dakika! Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldı

Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.