Son dakika! Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldı
Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.
Bakan Koca: Dün 997 bin doz aşı yapıldı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı" dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı yaptırmak üzere, dün saat 24.00'e kadar sağlık kurumlarımıza 997 bin kişi geldi, 997 bin doz aşı yapıldı. Zaman kaybetmeden aşı olmanın önemini bilseler, şu an aşılarını erteleyenler, aşı yaptıranlara teşekkür eder. Bekleyip risk almayalım. Randevumuzu alıp, aşımızı olalım" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı