Bakan Koca: Dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandı
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Bakan Koca: Dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandı

Bakan Koca: Dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 144 bin 837 doz koronavirüs aşısının uygulandığını açıkladı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 144 bin 837 doz koronavirüs aşısının uygulandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Koca, "Dün 1 milyon 144 bin 837 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 219 bin 973. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 722 bin 598. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 202 bin 266. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 124 bin 434'e indi" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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