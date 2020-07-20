Bakan Koca: "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da bir kına gecesinde gelin dahil 35 kişinin karantinaya alındığını belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da bir kına gecesinde gelin dahil 35 kişinin karantinaya alındığını belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" dedi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dahil bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı, düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA