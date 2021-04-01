Bakan Koca, DSÖ medya brifingine katılacak
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Bakan Koca, DSÖ medya brifingine katılacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Koca, DSÖ medya brifingine katılacak

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere DSÖ'nün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya birfingine katılacak.

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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere DSÖ'nün düzenlediği ve periyodik olarak kamuoyunu bilgilendirdiği medya birfingine katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Covid-19 pandemisi ile birlikte Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı. Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne bu medya brifinglerinde Covid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor.

'TÜRKİYE'NİN BAŞARILI MÜCADELESİ ETKİLİ OLDU'

Bu haftaki brifinge 2021'in Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilmesinde öncülük eden ve sağlık çalışanlarının fedakarlıklarını gündeme getiren Fahrettin Koca davet edildi. Koca'nın davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Covid-19 mücadelesi, üstlenmiş olduğu küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu. Bakan Koca, Covid-19'un sağlık çalışanları üzerindeki etkisi, sağlık çalışanlarının korunması için atılan adımlar ve Türkiye'deki sağlık çalışanlarının aşılanmasındaki son durum hakkında görüş ve değerlendirmelerini uluslararası kamuoyu ile paylaşacak. Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifing bugün saat 18.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek. DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilecek olan canlı yayına DSÖ'nün Covid-19 websitesi ve sosyal medya hesaplarından erişim sağlanabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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