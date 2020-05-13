Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü
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Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca, DSÖ Avrupa Direktörü Kluge ile görüştü
13.05.2020 17:48 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:48

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans yöntemiyle ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kluge, Covid-19 salgınına yönelik başarılı mücadelesi, uluslararası dayanışma ve liderliği için Türkiye'ye teşekkür etti. Görüşmede Türkiye'deki vaka sayıları, iyileşme oranları, Türkiye'nin uyguladığı tedavi algoritması ele alındı ve normalleşme adımlarına yönelik istişarelerde bulunuldu. Türkiye'nin pandeminin her döneminde DSÖ ile yakın bir işbirliği içerisinde süreci yürüttüğünü ifade eden Bakan Koca, "Türkiye 3T konusunda, yani test, takip ve tedavide, çok başarılı bir süreç yönettiğini açıkça ortaya koymuştur. Sizin de yakından takip ettiğiniz üzere, Türkiye'deki rakamların seyri bunu açıkça göstermektedir. Özellikle tüm dünyada yaşlı mortalitesinde çok ciddi sorun yaşanırken ülkem etkin tedavi yöntemleri ve düşük mortalite oranları ile ön plana çıkmaktadır" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, bu başarılı sürecin bugün Türkiye'yi bir normalleşme planı uygulama noktasına getirdiğini vurgulayarak, belirli önlemlerin aşamalı ve kontrollü şekilde hafifletilmesinin planlandığını aktardı.

TÜRKİYE'NİN MÜCADELESİNİ KONU ALAN ÇALIŞMADSÖ Avrupa Direktörü Kluge, Türkiye'nin Covid-19'a yönelik başarılı mücadelesinin akademik yayınlara aktarılması gerektiğini ifade ederek "Türkiye'nin Avrupa için ne kadar güçlü ve önemli bir işbirliği ortağı olduğunu, bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını bir kez daha vurgulamak isterim. Ekibinizde yer alan uzmanlarınızla birlikte, Türkiye'nin Covid-19'la mücadelesindeki büyük tecrübesinin konu edildiği bir çalışma hazırlamaktan büyük memnuniyet duyacağım" dedi.Türkiye'nin sağlık sistemindeki dönüşümün büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Kluge, bu başarının Covid-19 mücadelesine de yansıdığını ifade etti. Kluge, Türkiye'nin yürüttüğü sürecin 'en iyi uygulamalar' başlığıyla diğer ülkelerle de paylaşılması konusunda DSÖ'nün son derece istekli olduğunu kaydetti.

Kluge, "İki hafta önce düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bakanları Zirvesinde, tüm katılımcı ülkeler Türkiye tarafından gösterilen dayanışmanın kendileri için ne kadar önemli olduğunu ifade ettiler. Böylesi bir uluslararası dayanışma ve liderliği üstlendiğiniz için bizzat teşekkür etmek isterim. DSÖ için çok önemli olan bir hususu da vurgulamak isterim; hem Suriyeli sığınmacılara hem de sınırın diğer tarafındaki Suriyelilere yönelik uygulanan sağlık hizmetleri için takdirlerimi lütfen kabul edin" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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