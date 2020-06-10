Bakan Koca, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Kluge ile görüştü
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile görüştü.
10.06.2020 20:58 | Son Güncelleme: 10.06.2020 21:25
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile görüştü.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile bugün yaptığımız görüşmede, Türkiye'nin salgına karşı yürüttüğü çalışmaları detaylı verilerle ele aldık. Ülkemizin başarısını kutlayan Kluge, seyahat kısıtlarının kaldırılmasının ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapacağını açıkladı." dedi.
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA