Bakan Koca, dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istedi SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıma görüntüleri üzerine ilgili taşımacılık kooperatifinden özür mektubu aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, fazla yolcu taşıma görüntüleri üzerine ilgili taşımacılık kooperatifinden özür mektubu aldığını belirterek, "İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Söz istiyoruz. Fazla yolcu taşıyan minibüs paylaşımından sonra bir mektup aldık. İlgili taşımacılık kooperatifi, kamuoyuna özürlerini ve hatanın sınırlı olduğunu bildiriyor. İstanbul'daki tüm dolmuş kooperatifleri ve duraklarından söz istiyoruz: Dolmuşlar, fazla yolcu almayacak" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA