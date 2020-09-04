Bakan Koca: "Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak" Bakan Koca: "Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak" -"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31" -"Yoğun bakım yatak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile...

Bakan Koca: "Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da yeni hastaneler yapılacak" -"Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 51, yoğun bakım doluluk oranı 68, solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31" -"Yoğun bakım yatak sayısı 113 idi ayrıca 103 yatak ilavesi ile kapasitemizi arttırmış olacağız" -"Diyarbakır yoğun bakım yatak sayımıza 106 yatak ilavesi ile kapasitemizi 520 yatağa çıkarmış olacağız" -"Mardin'deki yoğun bakım sayısını kapasitemizi 182 yatağa çıkarmış olacağız" -"Siirt ilimizde kapasitemizi yoğun bakın yatak sayımızı 83 yatağa çıkarmış olacağız" -"Şanlıurfa'da 110 yatak ilavesi ile 710 yatağa çıkarmış olacağız" DİYARBAKIR - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kaynak: İHA