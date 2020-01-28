Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)
Haberler » Güncel » Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2) - Haber

Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

28.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:17
Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti

Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.

(2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler