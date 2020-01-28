Bakan Koca, depremde Azize Çelik'i ziyaret etti (2)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.
28.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 28.01.2020 22:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Azize Çelik'i ziyareti
Bakan Koca'nın Aziz Çelik ile konuşması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'daki depremde 17 saat sonra yaralı olarak kurtarılan Azize Çelik'i ziyaret etti.
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Kaynak: AA