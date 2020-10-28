Bakan Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç...
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Bakan Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç...

28.10.2020 20:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:06
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var."

Bakan Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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