Bakan Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç...

Bakan Koca: "Değerli İstanbullular, salgınla savaş tek başına kurumların gücüyle ve hastanelerle kazanılamaz. Gelinen noktada desteğinize hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var."