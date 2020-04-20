Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj Açıklaması
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Fahrettin Koca, Twitter, Sağlık

Bakan Koca'dan "yerli solunum cihazı" üretimine ilişkin mesaj Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

20.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:56
Bakan Koca'dan

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretiminde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Bakan Koca, Twitter'dan yerli solunum üretimine ilişkin, "Henüz hastalık sınırlarımıza girmeden ihtiyacı görüp yerli ve milli imkanlara güvenerek başlattığımız solunum cihazı projemiz seri üretimden çıktı. Emeği geçen herkese teşekkürler." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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