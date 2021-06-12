Bakan Koca'dan yerli aşıda Faz-3 için 'gönüllülük' çağrısı

ERCİYES Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında Faz-3 çalışmasında gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı.

ERCİYES Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısında Faz-3 çalışmasında gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları alınmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Faz-3 için e-Nabız üzerinden gönüllü olunması çağrısında bulundu.

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşılar arasında insan deneylerine ilk başlanan ve Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Erciyes Üniversitesi'nin Covid-19 aşısında Faz-3 aşamasına gelindi. Sağlık Bakanlığı, Faz-3 çalışmasında gönüllü olmak isteyenler için e-Nabız uygulamasında 'gönüllü olabilirsin' butonu açtı.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRISağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yerli aşının son aşamada olduğunu belirterek, vatandaşa Faz-3 için gönüllü olmaları çağrısını yaptı. Bakan Koca, "Yerli aşımız son aşamada. Faz 3 insan çalışmasında gönüllü olun, sonuca birlikte ulaşalım" mesajı ile birlikte "Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen ve son aşamaya gelen inaktif Covid-19 Türk aşısı Faz 3 insan çalışmasına enabiz.gov.tr adresinden gönüllü olabilirsiniz" yazılı duyuruyu paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu