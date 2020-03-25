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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Fahrettin Koca, Politika

Bakan Koca'dan Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bayrağına ve milletine olan sevdasıyla Türk siyaseti adına önemli bir değer olduğunu belirterek, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum.

25.03.2020 17:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:04
Bakan Koca'dan Yazıcıoğlu'nun vefatının 11. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun bayrağına ve milletine olan sevdasıyla Türk siyaseti adına önemli bir değer olduğunu belirterek, "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nu vefatının 11. yılında andı.

Koca, "Bayrağına ve milletine olan sevdasıyla Türk siyaseti adına önemli bir değerdi. Acı kaybımızın yıl dönümünde Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu saygı ve rahmetle anıyorum." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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