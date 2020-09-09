Bakan Koca'dan, sosyal mesafeli sohbet eden 2 vatandaşa teşekkür
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Bakan Koca'dan, sosyal mesafeli sohbet eden 2 vatandaşa teşekkür

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli oturup, sohbet eden 2 vatandaşın fotoğrafını paylaştığı Twitter hesabında, "Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Bakan Koca'dan, sosyal mesafeli sohbet eden 2 vatandaşa teşekkür
09.09.2020 20:26 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:31

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeli oturup, sohbet eden 2 vatandaşın fotoğrafını paylaştığı Twitter hesabında, "Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumuluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

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