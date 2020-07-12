Bakan Koca'dan sosyal mesafe uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" ifadelerini kullandı.
12.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 12.07.2020 23:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe konusunda uyarı yaparak, "Çılgın kalabalık, kuru kalabalık, başı kalabalık. Her türlü kalabalıktan uzak duralım" paylaşımında bulundu.
(İHA)
Kaynak: İHA