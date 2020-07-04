Bakan Koca'dan sosyal mesafe kuralına uymayan düğüncülere uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sosyal mesafe kurallarının uyulmadığı bir düğünü örnek göstererek, düğün yapan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da sosyal mesafe kurallarının uyulmadığı bir düğünü örnek göstererek, düğün yapan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, İhlas Haber Ajansı tarafından servis edilen Bursa'da sosyal mesafe kurallarının gözardı edildiği bir sokak düğünü görüntülerini örnek vererek, "Düğünlerden, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığı, eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA