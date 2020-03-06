Bakan Koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.
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Kaynak: DHA