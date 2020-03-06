Bakan Koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama
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Bakan Koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

06.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 06.03.2020 17:01
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki 'izolasyonlu sedye' görüntülerine ilişkin açıklama

SAĞLIK Bakanı , 'da çekilip, sosyal medyada İstanbul diye paylaşılan görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, "Sakarya'da çekilen bu video, şüphe durumunda alınmış tedbirin ciddiyetini gösteriyor! Videoyu çekip yayanların sandığının aksine hastanın test sonuçları negatiftir. Umre dönüşü izole edilen vatandaşımız Koronavirüs hastası değildir. Hastamız taburcu edilmiştir. Kaygıya gerek yok." dedi.

 


Kaynak: DHA

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