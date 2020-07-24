Bakan Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi. (İHA) Kaynak: İHA