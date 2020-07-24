Bakan Koca'dan son dakika korona virüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır.
24.07.2020 10:52 | Son Güncelleme: 24.07.2020 11:39
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her bin kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315'tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2'si yine İstanbul'da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.
(İHA)
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Kaynak: İHA