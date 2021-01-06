Bakan Koca'dan SMA'lılara yönelik kampanya hakkında açıklama Açıklaması
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Bakan Koca'dan SMA'lılara yönelik kampanya hakkında açıklama Açıklaması

06.01.2021 10:35 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:38
Bakan Koca'dan SMA'lılara yönelik kampanya hakkında açıklama Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spinal Muskuler Atrofi (SMA) kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Spinal Muskuler Atrofi (SMA) kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığı olan SMA hastalarına yönelik tedaviye ve bu konuda yürütülen kampanyaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Koca, şunları kaydetti:

"SMA kampanyasının 'kirli' yönü, bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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