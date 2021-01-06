Bakan Koca'dan 'SMA' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı