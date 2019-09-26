Bakan Koca'dan, Silivri depremi paylaşımı

26.09.2019 15:39

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Bakan Koca paylaşımda, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde can kaybının yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bakanlık olarak her türlü afete karşı teyakkuz halindeyiz. Tüm İstanbullulara geçmiş olsun. Allah milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA