Bakan Koca'dan, şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehit Emrah Sağaz'ın 3.5 yaşındaki kızı Hiranur'un, babasını fotoğraflardan tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin.
15.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:28
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, şehit Emrah Sağaz'ın 3.5 yaşındaki kızı Hiranur'un, babasını fotoğraflardan tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." dedi.
Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Külliyede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur'la tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın üç buçuk yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA