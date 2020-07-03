Bakan Koca'dan Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklama Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi." dedi.

Koca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile patlamanın meydana geldiği havai fişek fabrikasındaki incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla olay yerine geldiklerini söyledi.

Burada daha önce benzer şekilde bu büyüklükte olmayan iki patlamanın olduğunu bildiklerini belirten Koca, şöyle devam etti:

"Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu, kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. 97 yaralımızın 16'sı taburcu edildi, 31 yaşındaki bir vatandaşımızın ağır yaralı olarak tedavisi yapılmakta. Bunun dışında durumu ciddi olan herhangi bir yaralımız yok. Olayın ilk anından itibaren iki ambulans helikopterimiz, 84 ambulansımız, 18 UMKE timimiz ve 112 Acil ekibimiz dahil olmak üzere AFAD ekibiyle birlikte olay yerine hızla ulaşıp hizmet etmiş oldular."

Koca, millete baş sağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulanarak, "Ekip olarak olayın bundan sonraki sürecini de burada tamamen bütün vatandaşlarımızın durumlarını netleştirdikten sonra, o süreye kadar kalacağımızı söylemek istiyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Tekrar bu tür afet ve felaketleri milletimize Rabbim yaşatmasın diyorum. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Havai fişekte karbondioksit, karbonmonoksit ve sülfürdioksit gibi gazların bulunduğunu aktaran Koca, şunları kaydetti:

"O nedenle özellikle tansiyon, solunum sıkıntısı ve benzeri hastalar için önemli olabileceğini düşünüyoruz. Meteorolojik tahminlere göre, özellikle yakın bölgenin ilk 12 saatinin önemli olduğunu, bu anlamda maskeli olunmasını, mümkün mertebe dışarı çıkılmamasını, ev kapı ve pencerelerinin biraz daha kontrollü açılmasını öneriyoruz."

Koca, çalışan sayısının güvenlik ile birlikte 186 olduğunu dile getirerek, "Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 15-20 kişinin sahadan erken dönemde ayrıldığını biliyoruz. Onlara da zaten ulaşılmaya çalışılıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Yani 40-45 kişiden şu anda haber alınamıyor." demesi üzerine Bakan Koca, "Evet." dedi.

Kaynak: AA