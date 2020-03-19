Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için "üst üste 3 gün alkış" çağrısı Açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışlayan vatandaşlara teşekkür ederek, "Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun." çağrısında bulundu. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye. Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun, özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun. Üst üste üç gün alkışlayalım." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA