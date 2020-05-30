Bakan Koca'dan, 'safları sıklaştırmayalım' uyarısı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, camilerin ibadete açıldığını hatırlatarak, "Safları sıklaştırmayalım, boşluk bırakarak saf tutalım" uyarısı yaptı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, camilerin ibadete açıldığını hatırlatarak, "Safları sıklaştırmayalım, boşluk bırakarak saf tutalım" uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından camilerin cemaatle ibadete yeniden açılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Camide sosyal mesafe kuralına uygun toplu namaz kılınırken çekilen fotoğrafı, 'Safları sıklaştırmayalım' notuyla paylaşan Bakan Koca, "Salgına karşı, tedbirlere uyarak kazandığımız başarıdan sonra, nihayet öğle ve ikindi namazları için, camilerimiz ibadete açıldı. Maske+mesafe kuralı, bir araya geldiğimiz her alanda ve cemaatle ibadet için geçerli. Boşluk bırakarak saf tutalım. Allah ibadetinizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA