Bakan Koca'dan Profesör Doktor Taşcıoğlu paylaşımı
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Bakan Koca'dan Profesör Doktor Taşcıoğlu paylaşımı

Bakan Koca'dan Profesör Doktor Taşcıoğlu paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu'nu bir video paylaşım ile andı.

Bakan Koca'dan Profesör Doktor Taşcıoğlu paylaşımı
16.05.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.05.2020 21:08

Bakan Koca'dan Profesör Doktor Taşcıoğlu paylaşımı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüsten dolayı hayatını kaybeden Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu'nu bir video paylaşım ile andı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi'nde 1998'de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan Profesör Doktor Taşcıoğlu paylaşımı

Kaynak: İHA

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