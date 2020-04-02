Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87) için başsağlığı mesajı paylaştı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87) için başsağlığı mesajı paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA