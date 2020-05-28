Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi paylaşımı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yarın açılışı yapılacak olan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Sadece 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle yarın saat 14.00'te açılıyor. Depremde zarar görmeyecek şekilde yapılan, tek katlı yeni hastanemizle İstanbul, salgına ve her türlü deprem ve afete karşı hazır hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA