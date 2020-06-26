Bakan Koca'dan öğrencilere 'YKS' önerisi
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Bakan Koca'dan öğrencilere 'YKS' önerisi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar dileyerek, sınavda kapıdan içeri girerken geride kalanları unutmaları önerisinde bulundu.

Bakan Koca'dan öğrencilere 'YKS' önerisi
26.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:33

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar dileyerek, sınavda kapıdan içeri girerken geride kalanları unutmaları önerisinde bulundu.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twiter'dan yaptığı paylaşımla, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" ifadesini kullandı.


Kaynak: DHA

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