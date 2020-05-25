Bakan Koca'dan 'Necip Fazıl Kısakürek' paylaşımı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefatının 37'nci yılında Necip Fazıl Kısakürek'i andı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Necip Fazıl, fikir ve sanatta çığır açıcı, nesillerin hazırlayıcısıydı. Büyük Doğu dediği, Yeniden Doğuştu. Kendi içinde, cemiyet gibi çalkantılı birey fikrini o getirdi. Konularından biri de fanilikti. Kim göçmemiş, kimin geçen dakikaları geri dönebilmiştir? Rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA