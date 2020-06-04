Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı
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Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 17 gündür koronavirüs ile mücadele eden güvenlik görevlisi 1 çocuk babası Murat Çidam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Koca'dan, 'Murat Çidam' paylaşımı
04.06.2020 23:47 | Son Güncelleme: 04.06.2020 23:50

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 17 gündür koronavirüs ile mücadele eden güvenlik görevlisi 1 çocuk babası Murat Çidam'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca, "Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronovirüse yakalanan güvenlik görevlisi Murat Çidam'ın 17 gün sonra hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" İfadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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