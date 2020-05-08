Bakan Koca'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "'Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakarca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor.' Sayın Bahçeli, bugün salgına karşı uyarıcı bir dizi paylaşımda bulundu. Kendisine, sağlık çalışanlarımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA