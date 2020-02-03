Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür
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Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi.

03.02.2020 23:24 | Son Güncelleme: 03.02.2020 23:24
Bakan Koca'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye sağlık personeli adına teşekkür

Sağlık Bakanı , MHP Genel Başkanı 'nin kendisini telefonla aradığını belirterek, "Sayın Bahçeli, sağlık personelimize depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi." ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bahçeli ile yaptıkları görüşmeye değinen Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli, sağlık personelimize Elazığ depremindeki fedakar hizmetlerinden dolayı tebriklerini bildirdi. Koronavirüs konusundaki çalışmalarımızı, toplumun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesini takdirle karşıladığını belirtti. Bahçeli'ye, sağlık personelimiz adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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