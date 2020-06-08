Bakan Koca'dan, 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı (2) BAKAN KOCA'DAN, 'SEYAHAT' UYARISI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 'seyahat' konusunda uyarıda bulundu.

BAKAN KOCA'DAN, 'SEYAHAT' UYARISI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımda ise 'seyahat' konusunda uyarıda bulundu. Koca, "Yaz, geldi. Büyüklerimiz dahil, birçoğumuz, köyümüze, kentimize ya da tatile gidiyoruz. Uzun yolun başı ve sonu çok dikkat istiyor. Biniş ve inişte kalabalığa karşı mesafeli, maskeli olmalıyız. İhmaller, kötü ihtimali büyütür. Şimdiye dek aldığımız tedbirleri elden bırakmayalım." dedi.

Kaynak: DHA