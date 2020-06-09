Bakan Koca'dan, 'maske ve sosyal mesafe' uyarısı SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede özellikle gençler olmak üzere çoğunluğun kurallara uyduğunu belirterek, "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz." dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelede özellikle gençler olmak üzere çoğunluğun kurallara uyduğunu belirterek, "Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz." dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki çoğunluğun koronavirüs ile mücadelede kurallara uyduğunu belirtti. Koca, "Çoğunluğumuz tedbirlere uyuyor. Özellikle gençler. Geri dönüşsüz başarı için, eski kısıtlara kıyasla küçük bazı zorlukları, uyum içinde, hep birlikte benimseyelim. Salgını, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak yenebiliriz. Uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA