Bakan Koca'dan, 'maske' eleştirisi
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Bakan Koca'dan, 'maske' eleştirisi

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor.

Bakan Koca'dan, 'maske' eleştirisi
05.06.2020 00:24 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:24

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz." dedi. 

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, maske takma konusunda uyarılarda bulundu. Bakan Koca, "Sıfır yeni vaka hedefine ulaşmak için, riske karşı uyanık olalım: Virüs, ağız ve burun yoluyla bulaşıyor. Ağız veya burun açık kalırsa, maske takmış ama gözümüzü gerçeğe kapatmış oluruz. Risk bu kadar mesafesizken uyarıları dinleyelim." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, paylaşımında ayrıca maskeyi gözüne takan bir kişinin fotoğrafına da yer verdi. 

 

Haber: ANKARA,


Kaynak: DHA

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