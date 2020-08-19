Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Oflaz için başsağlığı mesajı
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Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Oflaz için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca'dan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Oflaz için başsağlığı mesajı
19.08.2020 06:51 | Son Güncelleme: 19.08.2020 06:54

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Oflaz'ın Kovid-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Oflaz'ın genç ancak hastalığı ağır yaşayanlardan biri olduğunu belirten Koca, "Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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