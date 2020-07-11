Bakan Koca'dan "Kovid-19" için tedbir uyarısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere göre bugün en az 1000 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının beklendiğini bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son verilere göre, bugün en az 1000 kişinin Kovid-19'a yakalanması bekleniyor. Önceki günlerden tedbirli olmayı öğrenelim." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA