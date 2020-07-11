Bakan Koca'dan 'koronavirüsle mücadele' mesajı (2)
'MASKE' VE 'MESAFE' UYARISISağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaparak, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu.
11.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.07.2020 13:05
'MASKE' VE 'MESAFE' UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yaparak, koronavirüse karşı maske ve sosyal mesafe uyarısında bulundu. Bakan Koca, mesajında, "Günlük Koronavirüs Vaka Tablosu'ndaki iyileşmeye katkıda bulunun. Maske ve mesafe kuralıyla yeni vaka sayısını düşürün" dedi.
Kaynak: DHA