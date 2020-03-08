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Haberler ›› Ekonomi ›› Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı - Ekonomi
fahrettin koca, Türkiye, Avrupa, Ekonomi

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.

08.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:30
Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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