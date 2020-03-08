Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.
08.03.2020 22:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 22:30
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin komşularının ve Avrupa ülkelerinin koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerde yavaş kaldığını söyledi.
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Kaynak: Dunya.com