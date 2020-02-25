Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: (1)

25.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:02

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'dan getirilen Türk vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin, "Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme kararı aldık." dedi.

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiğini hatırlatarak, vaka sayısının bugün itibarıyla 80 bin 289'a ulaştığını, hayatını kaybedenlerin sayısının da 2 bin 704'ü bulduğunu anlattı.

Türkiye'nin yeni tip koronavirüse karşı tedbirleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olduğunu vurgulayan Koca, "Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Çin'e yönelik alınan tedbirler sayesinde bu konuda önemli bir başarı sağlandığını ancak komşu İran'da hastaların ve ölüm vakalarının bildirilmesiyle bu ülkeye karşı da tedbirlerin alındığını belirtti.

Kara sınırları ve havalimanlarında sağlık tarama tedbirlerinin hayata geçirildiğini, durumun ciddiyetinin ağırlaşması sebebiyle Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda daha katı tedbirleri alma mecburiyetinin doğduğunu anlatan Koca, şöyle devam etti:

"Pazar günü duyurduğumuz üzere İran ile uçuşlarımız tek taraflı olarak durdurulmuştu. Tahran'dan özel olarak Türk vatandaşlarını Türkiye'ye taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının seferi esnasında özellikle yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri hikayesi olduğunun öğrenilmesi üzerine birkaç yolcuda da ateş olmayıp öksürük yakınması, yani soğuk algınlığı bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara'ya indirme yönünde bir karar aldık. İstanbul'da da hazırlıklarımız tam olmasına rağmen Ankara'ya yönlendirmemizin sebebi, bu. Bu konuda daha önce deneyimli olan bir ekibin Ankara'da karantina merkezlerimizde hazır bulunmasıydı. İstanbul'daki merkezlerimiz de bu anlamda hazır olduğu ve tercihimizin tecrübeli ekip nedeniyle Ankara olduğunu söylemek istiyorum."

Bakan Koca, risk almamak adına İran'dan gelen yolcuların ve mürettabatın Zekai Tahir Burak Hastanesinde ve Bilkent Klinik Konukevinde karantinaya alındıklarına değinerek, Şehir Hastanesi'nde karantinaya alınmadığını, buraya 400 metre uzaklıkta olan ve bugüne kadar kullanılmayan yeni hizmete açmak üzere hazır halde bulundurulan Klinik Konukevi'ni özellikle açtıklarını dile getirdi.

"Bilkent Klinik Gözlem Konukevi ilk defa hizmete açıldı"

Zekai Tahir Burak Hastanesinin Vuhan'daki vatandaşların tahliyesi esnasında daha önce de bu amaçla kullanıldığına değinen Koca, şunları kaydetti:

"Bilkent Klinik Gözlem Konukevi bağımsız bir binadır. İlk defa hizmete açılan ve daha önce hasta ve yakını yatışı yapılmamış bir tesistir. Buralarda bu vatandaşlarımızın ilk muayeneleri yapılmış ve numuneleri alınmıştır. Tüm yolcuların ilk muayeneleri yapıldı. İlk muayenede ateşi olan ve hasta olduğu lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. Şu an 132 hastamız, 8 mürettebatla birlikte 140 kişi bunların içerisinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını sadece 4 hastada öksürük ve 2 hastada boğaz ağrısı yakınmasının olduğunu ve 4 hastanın da ateşinin özellikle olmadığının genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm numuneler çalışılmaya başlandı. Sonuçlar zannediyorum önümüzdeki saatler içerisinde çıkmış olur çıktığı anda da zaten kamuoyu ile paylaşacağız."

"14 gün karantinada kalacaklar"

Pazar gününden itibaren İran ile kara sınır geçişlerinin durdurulduğuna dikkati çeken Sağlık Bakanı Koca, şunları kaydetti:

"Sınırdan İran vatandaşlarının çıkışına izin verilmekte, sadece Türk vatandaşlarının girişine sağlık kontrolü yapılarak Kum ve Meşhed geçmişi olan hastalar 14 günlük karantinaya alınmakta. Bunun dışındaki yolcular ise bilgilendirilerek evde veya uygun ortamda yine 14 gün gözleme alınmakta. Geçişler durdurulmadan öncede sağlık kontrolünden geçememiş kişilerin girişine izin vermediğimiz gibi şüpheli vatandaşlarımızı da sağlık tesislerinde karantina tedbirleriyle gözledik.

Şimdiye kadar bu aldığımız vatandaşlarımız, şüpheli bulduğumuz vatandaşlarımızdan yani karantina altında olan gözlem altında olan hastalarımızda da yapılan tetkiklerde hepsinin negatif çıktığını yani koronavirüs hastasının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum."

(Sürecek)

Kaynak: AA