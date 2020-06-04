Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım
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Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

Bakan Koca'dan korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi için paylaşım
04.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Murat Çidam için paylaşım yaptı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güvenlik görevlisi Murat Çidam. 1974, İstanbul doğumlu. Bayrampaşa Ticaret Lisesini bitirdi. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veriyordu. 1 çocuk babasıydı. COVID-19 tanısı konduktan sonra 17 gün yaşadı. Sükünetiyle tanınırdı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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